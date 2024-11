Lussazioni delle ossa della mano

Manipolazione per riposizionare correttamente le ossa

Tutore

Consulto con un ortopedico

Di solito, riparazione chirurgica

In caso di lussazione del polso, il medico riporta le ossa del polso in sede con la manipolazione, senza praticare incisioni (riduzione chiusa). Quindi si applica un tutore per immobilizzare polso e gomito. Inoltre, di solito il medico invia subito il paziente a un ortopedico.

La maggior parte delle lussazioni perilunari e lunari deve essere riparata chirurgicamente, in quanto l’intervento chirurgico consente alla mano di conservare una migliore mobilità.

In genere, la guarigione richiede mesi.