Lussazioni della rotula

Manipolazione per riposizionare correttamente la rotula

Di solito, un bendaggio elastico e stampelle o, talvolta, un immobilizzatore per ginocchio

Se la rotula rimane instabile, intervento chirurgico

Il medico riporta delicatamente la rotula lussata in sede (riduzione). Di solito, non è necessario un sedativo o un analgesico. Quindi si verifica la stabilità del ginocchio muovendolo attraverso la sua ampiezza di movimento (flessione ed estensione del ginocchio). Se il ginocchio è stabile, viene avvolto in un bendaggio elastico, e al paziente vengono fornite le stampelle da usare. Se il ginocchio è instabile, viene applicato un immobilizzatore per ginocchio. Questo dispositivo sostiene il ginocchio e ne impedisce la flessione. L’immobilizzatore deve essere portato per diversi giorni. Dopo la sua rimozione, è necessaria la fisioterapia per ripristinare la forza muscolare e migliorare la mobilità articolare del ginocchio.

L’articolazione può necessitare della riparazione chirurgica, effettuata da un chirurgo ortopedico in caso di:

Presenza di una frattura ossea.

Lesione della cartilagine articolare.

Persistenza dell’instabilità del ginocchio dopo il trattamento iniziale.

L’intervento chirurgico può essere effettuato inserendo una piccola sonda a fibre ottiche nell’articolazione attraverso una minuscola incisione (chirurgia artroscopica) oppure si può eseguire un intervento chirurgico a cielo aperto (che richiede un’incisione più ampia).