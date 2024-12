Lussazioni dell’anca

Manovre per riposizionare correttamente l’anca

Eventualmente, riposo a letto o immobilizzazione per un breve periodo

Fisioterapia

Se la lussazione dell’anca è l’unica lesione o quella di maggior gravità, il medico riposiziona correttamente l’anca (definita riduzione) non appena possibile. Un eventuale ritardo aumenta il rischio che si verifichi una necrosi del tessuto osseo. L’intervento chirurgico non è sempre necessario.

Prima della riduzione dell’anca, si somministrano un sedativo (generalmente in vena), un antidolorifico e un miorilassante, ma la persona può rimanere cosciente. In alternativa, può essere necessaria un’anestesia generale (che pone il soggetto in stato di incoscienza) o un’iniezione di anestetico intorno al midollo spinale, che rende insensibili dalla vita in giù.

Esistono diverse manovre per riposizionare l’anca. In una manovra (tecnica del capitano Morgan), la persona è sdraiata supina, solitamente su una barella rigida sul pavimento. I fianchi della persona sono trattenuti da un lenzuolo o una cintura e il medico piega delicatamente il ginocchio della persona e lo porta sopra all’articolazione dell’anca. Quindi pone il proprio ginocchio sotto a quello del paziente e lo solleva mentre spinge la caviglia del paziente verso il basso.

Riduzione di una lussazione dell’anca: tecnica del capitano Morgan

Dopo la riduzione, si esegue una tomografia computerizzata (TC) per verificare la presenza di fratture e di eventuali residui o frammenti di osso o cartilagine nell’articolazione. Qualora ve ne siano, il medico consulta un chirurgo ortopedico sull’eventuale necessità di un intervento chirurgico.

Se non si riscontrano fratture, detriti o frammenti, la maggior parte delle persone con una lussazione posteriore dell’anca può tornare a casa con le stampelle, dopo essere stata istruita sul fatto che il piede del lato lesionato può toccare il pavimento, ad esempio per contribuire all’equilibrio, ma non deve essere caricato.

Sono necessarie visite di follow-up eseguite da un ortopedico. Non si deve caricare il proprio peso sul piede fino a quando l’ortopedico non lo consenta.

La maggior parte delle persone può camminare senza stampelle in circa 1 settimana. Le persone che presentano certi tipi di lussazioni possono aver bisogno delle stampelle più a lungo o, in rari casi, per sempre.

Il riposo a letto non è consigliato, in quanto aumenta il rischio di complicanze, come la formazione di coaguli di sangue.

Se sono presenti altre lesioni, per la loro riparazione può essere necessario un intervento chirurgico.

Solitamente, subito dopo un intervento chirurgico per lussazione dell’anca un fisioterapista esegue una delicata mobilizzazione dell’articolazione (ginnastica passiva), a volte utilizzando un’apparecchiatura per la mobilizzazione passiva continua.