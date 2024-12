Le lussazioni della spalla si verificano quando la testa sferica dell’omero esce dalla relativa cavità di forma tondeggiante della scapola.

Quando una spalla è lussata, l’omero viene solitamente spinto con forza in avanti, fuori dall’articolazione.

La spalla può apparire deforme e di solito è molto dolorante.

Spesso, il medico può formulare una diagnosi di lussazione della spalla esaminando la spalla stessa; tuttavia, viene eseguita una radiografia per conferma.

Solitamente il medico può riposizionare correttamente l’articolazione senza un intervento chirurgico, spesso dopo aver somministrato farmaci che aiutano a tollerare la procedura.

(Vedere anche Panoramica sulle lussazioni.)

Tra le grandi articolazioni, la spalla è quella in cui la lussazione si verifica più frequentemente. In oltre il 95% delle lussazioni della spalla, l’omero viene spinto fuori dell’articolazione in avanti (lussazione anteriore). Tuttavia, in rari casi, viene spinto all’indietro o verso il basso. Di solito, una lussazione all’indietro (posteriore) si verifica quando una persona ha una crisi convulsiva o riceve una scossa elettrica (ad esempio, in una lesione da fulmine). Le lussazioni verso il basso sono rare e solitamente evidenti. La maggior parte dei soggetti con una lussazione verso il basso tengono il braccio sopra la testa, in genere appoggiandovi l’avambraccio.

L’osso può essere spinto fuori dall’articolazione completamente, definita lussazione completa, oppure solo parzialmente (sublussazione).

La spalla può essere lussata quando un’intensa forza lesiva (come un colpo improvviso) tira, spinge o ruota la spalla verso l’esterno, verso l’alto o verso il basso. Di solito, la spalla viene tirata e ruotata verso l’esterno. Le cause più frequenti sono i traumi sportivi (come bloccare un tiro giocando a basket), gli incidenti stradali e le cadute.

In caso di lussazione della spalla, anche i tessuti intorno all’articolazione, come legamenti, tendini, vasi sanguigni e nervi, possono essere tirati o lacerati. A volte si verifica anche la frattura di un osso, solitamente l’estremità superiore dell’omero, soprattutto nelle persone di età superiore ai 45 anni.

Se la lesione è grave o se il soggetto, in particolare se di età inferiore ai 30 anni, subisce diverse lussazioni della spalla (ad esempio, continuando a praticare uno sport), la spalla può divenire instabile e vi sono maggiori probabilità che si verifichi nuovamente una lussazione.

Sintomi della lussazione della spalla La spalla lussata può essere visibilmente fuori posto o apparire deforme. La zona intorno all’articolazione può essere gonfia o contusa. Il dolore è solitamente intenso. Il soggetto non è in grado di spostare il braccio allontanandolo dal corpo, oppure è restio a farlo. Le lussazioni della spalla possono anche provocare intorpidimento del muscolo che ricopre la spalla (deltoide). Il trauma della lussazione può causare spasmi dei muscoli della spalla, che spesso peggiorano il dolore.

Diagnosi della lussazione della spalla Esame obiettivo

Radiografie Se si ritiene di avere subito una lussazione della spalla, è necessario consultare immediatamente un medico. Non tentare di riportare la spalla in sede. Ciò può danneggiare ulteriormente la zona. In attesa del medico, mantenere il braccio il più fermo possibile, eventualmente con un bendaggio o una stecca, e applicare del ghiaccio. Il ghiaccio può essere utile per alleviare il dolore e ridurre il gonfiore. Il medico chiede informazioni in merito al modo in cui si è verificata la lesione, all’intensità del dolore e alla possibilità o meno di muovere il braccio. Spesso, può formulare una diagnosi di lussazione esaminando semplicemente la spalla. Tuttavia, viene generalmente eseguito un esame radiografico per confermare la diagnosi ed escludere la presenza di fratture. Prima di tentare di riposizionare correttamente l’articolazione, il medico deve sapere se sono presenti fratture o meno.