Cistografia, solitamente con tomografia computerizzata (TC) o tecniche radiografiche standard

L’esame più accurato per diagnosticare una lesione vescicale è la cistografia, una tecnica che prevede l’iniezione in vescica di un mezzo di contrasto radiopaco, un liquido che è visibile ai raggi X, e l’uso della TC o di tecniche radiografiche standard per visualizzare eventuali fuoriuscite di urina (vedere Diagnostica per immagini dell’apparato urinario). Le lesioni vescicali che si verificano durante una procedura chirurgica di solito vengono immediatamente riconosciute durante l’intervento, pertanto di norma non sono necessari esami di diagnostica per immagini.