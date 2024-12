Per le lesioni minori che richiedono il ricovero, controllo dell’assunzione di liquidi e riposo a letto

Per le lesioni più gravi, controllo della perdita di sangue e prevenzione dello shock

Per alcune lesioni contusive e la maggior parte di quelle penetranti, correzione chirurgica

I soggetti con lesioni minori possono spesso ristabilirsi a domicilio. Per altre lesioni renali di minore entità l’osservazione in ospedale consente un accurato controllo dell’apporto di liquidi e del riposo a letto, spesso l’unico trattamento necessario, perché queste misure consentono al rene di guarire da sé. Per le lesioni più gravi, il trattamento inizia con la fase di controllo delle perdite ematiche e di prevenzione del collasso. Si somministrano liquidi e talvolta sangue per via endovenosa per mantenere la pressione arteriosa entro valori normali e stimolare la produzione di urina.

Solo le lesioni contusive gravi, ad esempio quelle con sanguinamento renale persistente, presenza di coaguli di sangue che si espandono o distacco dell’organo dai vasi sanguigni, necessitano di una riparazione chirurgica. In alternativa, alcune di queste lesioni possono essere gestite con l’embolizzazione arteriosa, procedura in cui i medici, attraverso un vaso sanguigno nella parte superiore della coscia, inseriscono un catetere nel vaso renale responsabile dell’emorragia. Quando il catetere si trova nella sede dell’emorragia, i medici iniettano una sostanza o posizionano una spirale metallica per occludere il vaso sanguigno e, in tal modo, fermare il sanguinamento (embolizzazione). Le lesioni gravi penetranti richiedono ugualmente la correzione chirurgica. Talvolta il rene lesionato deve essere asportato.

In genere, la maggior parte dei soggetti guarisce dalle lesioni renali anche gravi, a condizione che queste vengano riconosciute e trattate rapidamente. Le malattie renali croniche, quando si sviluppano, possono richiedere il trattamento per tutta la vita. Altre complicanze delle lesioni renali che richiedono un trattamento includono il sanguinamento tardivo, le infezioni, le fistole arterovenose (connessioni anomale tra piccole arterie e vene all’interno del rene) e l’ipertensione arteriosa.