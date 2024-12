Per le lesioni minori, stent ureterale o catetere per il drenaggio dell’urina

Per le lesioni gravi, intervento chirurgico

Alcune lesioni ureterali minori possono essere trattate con il posizionamento di un catetere flessibile (stent) nell’uretere, attraverso la vescica o attraverso il rene tramite un ago inserito nel fianco del soggetto (nefrostomia percutanea). Tali dispositivi evitano che l’urina fluisca attraverso l’uretere, consentendone la guarigione, e vengono solitamente lasciati in sede per 2-6 settimane. Se la lesione ureterale non guarisce nonostante lo stent, può rendersi necessario un intervento chirurgico aggiuntivo. Le persone che presentano lesioni più gravi, l’intervento chirurgico può essere necessario per ricostruire l’uretere.

Il trattamento contribuisce a evitare le complicanze delle lesioni ureterali. Se, nonostante questo, si verificano complicanze, queste vanno trattate.