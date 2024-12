Catetere per il drenaggio della vescica

A volte un intervento chirurgico (per riparare le lacerazioni uretrali)

Nelle lesioni uretrali che non causano perdita di urina, è possibile posizionare un catetere vescicale attraverso l’uretra per parecchi giorni in modo da drenare l’urina durante il processo di guarigione dell’uretra.

Per la maggior parte delle lacerazioni uretrali, l’urina va deviata dall’uretra per mezzo di un catetere inserito nella vescica attraverso la cute in sede sovrapubica. Si procede alla riparazione chirurgica dell’uretra solo dopo la guarigione di tutte le altre lesioni o dopo 8-12 settimane (dopo la risoluzione dell’infiammazione). Di rado le lacerazioni uretrali guariscono senza intervento chirurgico.

Il trattamento contribuisce a evitare alcune complicanze delle lesioni uretrali, mentre quelle che non si possono prevenire devono essere opportunamente trattate.