Come vengono trattate le distorsioni della caviglia?

Le distorsioni della caviglia lievi non necessitano di un trattamento particolare. Nelle prime 24 ore successive una distorsione, i medici prescrivono un trattamento chiamato terapia PRICE, che comporta:

la protezione della caviglia con un bendaggio o un tutore

il riposo della caviglia, evitando di caricarla e utilizzando una stampella

l’applicazione di impacchi di ghiaccio sulla caviglia

la compressione (avvolgimento) della caviglia con un bendaggio elastico per evitare il gonfiore

l’elevazione della caviglia, ponendola a un’altezza pari o superiore a quella del cuore per evitare il gonfiore

Per alleviare il dolore si può assumere paracetamolo o un farmaco antinfiammatorio non steroideo (FANS), come l’ibuprofene.

La caviglia potrebbe guarire entro qualche giorno. Il medico può consigliare di camminare e svolgere altre attività solo se si indossano scarpe che sostengono la caviglia e si presta attenzione a non caricare troppo peso sul piede lesionato. Mentre la distorsione della caviglia guarisce, si potrà gradualmente camminare di più e svolgere altre attività.

Anche una distorsione della caviglia moderata viene trattata con la terapia PRICE. Per favorire la guarigione può essere necessario portare un tutore o uno stivaletto. Probabilmente sarà necessaria la fisioterapia per rafforzare la caviglia.

Una distorsione della caviglia grave necessita di trattamento medico. Il medico: