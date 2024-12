Agenti polmonari per guerra chimica

Trattamento di specifici sintomi

Ossigeno (attraverso una maschera facciale o una cannula d’intubazione)

Spesso, ricovero in un’unità di terapia intensiva

Per gli effetti di tipo 1: broncodilatatori, talvolta corticosteroidi per via inalatoria

Per gli effetti di tipo 2: corticosteroidi per via orale, trattamenti per rimuovere il liquido dai polmoni

Poiché gli effetti misti sono frequenti, i medici basano il trattamento sui sintomi della persona piuttosto che sullo specifico agente. Di solito non è necessario procedere alla decontaminazione nelle persone esposte a vapore o gas, per i quali non esiste un antidoto specifico.

Alle persone che hanno sintomi alle grandi vie aeree (effetti di tipo 1), si somministra ossigeno tiepido, umidificato al 100%, mediante maschera facciale. Se necessario, si rimuovono i detriti dalle grandi vie aeree intervenendo con la broncoscopia. Potrebbe rendersi necessario inserire nella trachea un tubo endotracheale e somministrare broncodilatatori, un tipo di farmaco assunto per inalazione che allarga le vie aeree (farmaci simili sono utilizzati per l’asma). I corticosteroidi per inalazione possono aiutare a ridurre l’infiammazione che spesso accompagna il danno polmonare.

Le persone esposte a un possibile agente di tipo 2 vengono ricoverate in un’unità di terapia intensiva (UTI) e viene loro somministrato ossigeno, talvolta pressurizzato attraverso una maschera facciale a tenuta o attraverso un respiratore inserito nella trachea. A seconda del tipo di danno sospettato, si somministrano farmaci per rimuovere il liquido dai polmoni ed eventualmente corticosteroidi per via orale.

Le opinioni riportate in questo articolo sono dell’autore e non riflettono la politica ufficiale dell’Esercito, del dipartimento della Difesa o del governo degli Stati Uniti.