Armi radiologiche

L’esposizione alle radiazioni è discussa nei dettagli in altre sezioni. Le stragi di massa dovute alle radiazioni possono essere la conseguenza della detonazione di un dispositivo nucleare, che non solo crea una grande esplosione di radiazioni dirette, ma causa anche numerose lesioni da scoppio e ustioni oltre a disperdere materiale radioattivo per un raggio ampio (cosiddetto “fallout”). Il materiale radioattivo si può anche disperdere rivestendolo con un esplosivo convenzionale che viene poi fatto esplodere, le cosiddette bombe sporche. L’esposizione alle radiazioni può inoltre provenire da una sorgente nascosta (ad esempio, un contenitore di materiale radioattivo nascosto sotto un sedile della metropolitana). I medici stabiliscono se il paziente sia stato esposto (irradiato) o contaminato da polveri e detriti radioattivi, o entrambe le situazioni. In caso di contaminazione, il paziente viene sottoposto alle relative misure di decontaminazione.

(Vedere anche Panoramica sulle armi in grado di provocare stragi di massa.)

Le opinioni riportate in questo articolo sono dell’autore e non riflettono la politica ufficiale dell’Esercito, del dipartimento della Difesa o del governo degli Stati Uniti.