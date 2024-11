Esplosivi e lesioni da scoppio

Valutazione per traumi multipli (con esami di diagnostica per immagini ed elettrocardiografia)

I feriti in seguito a un’esplosione vengono valutati per le lesioni multiple, fra cui traumi ai polmoni e alle orecchie. I medici cercano di distinguere le lesioni da penetrazione da quelle da schiacciamento, eseguono esami di diagnostica per immagini e tengono sotto osservazione i pazienti mediante l’elettrocardiogramma.