Agenti nervini per guerra chimica

Iniezioni di atropina e pralidossima

In caso di esposizione a un agente nervino possono venire somministrati due farmaci: atropina e pralidossima. L’atropina blocca gli effetti dell’eccesso del neurotrasmettitore che si accumula in conseguenza dell’esposizione, l’acetilcolina, pertanto è definita un farmaco anticolinergico; la pralidossima e il nuovo farmaco MMB-4 invece contribuiscono a riattivare l’enzima che degrada l’acetilcolina.

Prima di raggiungere un ospedale, i professionisti sanitari dei servizi di emergenza possono utilizzare un autoiniettore contenente entrambi questi farmaci per iniettarli in un muscolo di grandi dimensioni (ad esempio quello della coscia). Le dosi successive dei farmaci vengono somministrate per via endovenosa.

Le benzodiazepine (ad es. diazepam o midazolam) sono disponibili sotto forma di autoiniettore e devono essere somministrate a chiunque abbia una crisi convulsiva. Inoltre, devono essere somministrate a qualsiasi paziente che richieda le tre dosi iniziali complete di atropina e un ossima (pralidossima o MMB-4), anche in assenza di crisi convulsive.

La cute viene decontaminata al più presto mediante un prodotto per uso topico, disponibile in commercio, appositamente formulato per la decontaminazione della cute (Reactive Skin Decontamination Lotion o RSDL®), una soluzione diluita di candeggina per uso domestico oppure acqua e sapone. I primi soccorritori ispezionano eventuali ferite contaminate, rimuovono i residui e lavano la ferita con acqua naturale o salata. Questo non esclude che si manifestino sintomi gravi o la morte, poiché le operazioni di decontaminazione potrebbero non riuscire a rimuovere completamente gli agenti nervini già penetrati nella cute.

Di norma il trattamento degli avvelenamenti da agenti nervini richiede un monitoraggio attento e aggressivo della frequenza cardiaca, delle temperature interne e dei livelli enzimatici per tutto il suo corso.

