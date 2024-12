Agenti vescicanti per guerra chimica

Decontaminazione degli occhi e della pelle

Trattamento delle vesciche

Talvolta, ossigeno supplementare

I primi soccorritori cercano rapidamente di decontaminare gli occhi e la cute delle persone interessate, solitamente utilizzando un prodotto per uso topico, disponibile in commercio, appositamente formulato per la decontaminazione della cute (Reactive Skin Decontamination Lotion, o RSDL®). L’impiego di acqua e sapone può spalmare la mostarda solforata, piuttosto che rimuoverla, tuttavia, può essere utile quando non sono disponibili altre opzioni per la decontaminazione rapida delle vittime di una strage di massa. Per decontaminare gli occhi e la pelle si può utilizzare anche solo l’acqua, a bassa pressione e ad alto flusso (ad esempio proveniente da una canna da giardino).

Il trattamento delle vesciche è simile a quello delle normali ustioni da calore o da fuoco, e consiste nella somministrazione di liquidi per via endovenosa e medicazione sterile delle lesioni. Un’igiene scrupolosa è importante per prevenire le infezioni. Ai bordi delle palpebre si applicano pomate antibiotiche per impedire che queste si attacchino fra loro.

Per coloro che evidenzino difficoltà respiratorie si somministra ossigeno supplementare, mentre per la nausea sono disponibili farmaci come l’atropina.

Le opinioni riportate in questo articolo sono dell’autore e non riflettono la politica ufficiale dell’Esercito, del dipartimento della Difesa o del governo degli Stati Uniti.