Molte case di cura offrono servizi precedentemente ritenuti di competenza esclusiva degli ospedali, come la somministrazione continua di ossigeno e la somministrazione di fluidi o di farmaci in vena (terapie per via endovenosa).

Quasi tutte le case di cura offrono servizi di riabilitazione, tra cui fisioterapia, terapia occupazionale, terapia respiratoria e logopedia. Molti pazienti sono ammessi nelle case di cura specificamente per ricevere servizi di riabilitazione e, in seguito, vengono dimessi per tornare a casa dopo alcune settimane.

Dentisti e medici specialisti, come podologi, oculisti, neurologi o psichiatri possono esaminare e trattare i residenti in loco. Tuttavia, il più delle volte i pazienti con un problema specifico devono essere inviati a un centro diverso per il trattamento.

Alcune case di cura dispongono di unità speciali per i pazienti con demenza. Queste unità sono gestite da personale infermieristico specificatamente formato. Molte case di cura forniscono cure in hospice per i malati terminali.

Tutte le case di cura consentono l’accesso ai membri del gruppo plurispecialistico della struttura, che include medici, infermieri, assistenti sociali e farmacisti. Gli assistenti sociali aiutano i residenti ad adattarsi alla casa di cura e, ove opportuno, a tornare alla propria abitazione o a un livello inferiore di assistenza. Identificano quelli che sono soli e introversi e aiutano tali residenti, i membri del personale e i familiari a comunicare tra loro. Possono inoltre aiutare i residenti e i familiari a prendere accordi finanziari. Ad esempio, possono mostrare ai familiari come fare domanda per ottenere la copertura Medicare e Medicaid. Gli assistenti sociali spesso aiutano a coordinare l’assistenza fornita dai diversi operatori sanitari all’interno di una casa di cura. Questi operatori sanitari lavorano insieme per consentire a ogni residente di riabilitarsi nel miglior modo possibile e di avere la migliore qualità di vita possibile.

Sebbene alcune case di cura assomiglino a ospedali anziché ad abitazioni, molte stanno cercando di passare da un ambiente più istituzionale, con regole e regolamenti, a uno più familiare che offra ai residenti un maggiore controllo sulla propria assistenza. Alcune case di cura permettono animali domestici, incoraggiano i residenti a mantenere hobby esistenti o a svilupparne di nuovi, e offrono numerose possibilità di contatto tra residenti e persone di ogni età che vivono nella comunità intorno alla casa di cura. Fornire un simile ambiente è complicato, in quanto i residenti delle case di cura sono di solito malati e fragili. Molte case di cura dispongono di sale da pranzo, sale ricreative, saloni di bellezza, cortili e giardini. Tutte le case di cura forniscono attività ricreative e sociali.

Le case di cura sono supervisionate dal governo. Per monitorare e valutare la qualità all’interno delle case di cura, i dipartimenti sanitari statali conducono indagini e ispezioni e intervistano i residenti e i membri del personale. Una copia di tale valutazione è custodita presso la casa di cura e può essere visionata dai residenti e dai loro familiari. Le case di cura utilizzano anche altri programmi che controllano e aiutano a migliorare la qualità dell’assistenza.

La pandemia di COVID-19 ha evidenziato una serie di problemi nella qualità dell’assistenza all’interno case di cura e ha fatto sì che i controllori governativi esaminassero più attentamente l’assistenza in esse ricevuta. In risposta, i controllori hanno fornito formazione avanzata al personale delle case di cura sul controllo delle infezioni e alcuni stati richiedono che le case di cura dispongano di personale a tempo pieno con esperienza nella prevenzione delle infezioni.