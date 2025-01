Assistenza agli anziani: familiari e amici

In una società moderna e mobile, i familiari a volte vivono a centinaia, o addirittura migliaia, di chilometri di distanza. Tali distanze complicano gli sforzi per garantire che i membri più anziani della famiglia ricevano l’assistenza di cui hanno bisogno. Gli assistenti a distanza, di solito figli maggiorenni, si trovano ad affrontare molte difficoltà.

Spesso è difficile mantenere una buona comunicazione. I familiari possono avere l’impressione di non avere mai un quadro completo o accurato dell’effettiva capacità di gestione da parte dell’anziano o delle sue esigenze. Anche quando tali esigenze sono comprese, i familiari possono provare la sensazione di poter fare poco per la persona, a meno che non siano lì presenti per farlo.

I familiari possono adottare diverse misure per rendere l’aiuto a distanza meno preoccupante:

Fissare orari regolari per le telefonate o le televisite, cosa che può essere rassicurante per tutti

Comunicare via e-mail o via teleconferenza

Trovare qualcuno che possa far visita alla persona cara regolarmente e che accetti di chiamarli immediatamente se sorgono dubbi o domande

Organizzare la partecipazione a qualche tipo di programma di consegna pasti a domicilio, se fare la spesa, preparare i pasti e mangiare sono motivo di preoccupazione

Installare un sistema di sicurezza domestica, se la sicurezza è motivo di preoccupazione

Istituire un sistema di risposta alle emergenze personali (dispositivo di allarme medico), se le cadute sono motivo di preoccupazione

Inoltre, i familiari dovrebbero conservare una copia di eventuali dichiarazioni anticipate di trattamento, come un testamento biologico o una procura permanente per l’assistenza sanitaria, in modo che possano fornire aiuto qualora il loro caro abbia necessità di un trattamento di emergenza. I familiari dovrebbero inoltre sapere se il loro caro abbia predisposto degli ordini medici mobili, chiamati anche ordini del medico relativi al trattamento di sostegno vitale (Physician Orders for Life-Sustaining Treatment, POLST) o ordini del medico relativi al trattamento di sostegno vitale (Medical Order for Life-Sustaining Treatment, MOLST). Gli ordini medici mobili comunicano le decisioni relative all’assistenza terminale dei soggetti con malattie in stadio avanzato. Gli ordini medici mobili differiscono dalle dichiarazioni anticipate di trattamento, perché riguardano solo i soggetti affetti da malattie in stadio avanzato, offrono un piano di trattamento sotto forma di ordini medici per decisioni di emergenza e sono incentrati sulla condizione attuale del paziente, non su un’ipotetica condizione futura.

I familiari possono ricevere aiuto da persone che conoscono le risorse della comunità in cui risiede l’anziano. Il medico di base dell’anziano può essere utile per organizzare l’assistenza locale. Oppure i familiari possono incaricare un assistente geriatrico che supervisioni l’assistenza all’anziano e quella sanitaria. Negli Stati Uniti, alcuni familiari distanti che scelgono di fornire assistenza di persona possono avvalersi delle protezioni sul lavoro ai sensi della legge sul congedo per motivi familiari (Family Medical Leave Act, FMLA).