Strutture per l’assistenza agli anziani

Gli ospedali forniscono l’assistenza medica più completa. Per i pazienti anziani in particolare, la degenza in ospedale aumenta il rischio di incorrere in alcuni problemi, come infezioni, piaghe da decubito, disorientamento e incontinenza. A causa di tali rischi, gli anziani dovrebbero essere ricoverati in ospedale solo se sono molto malati. I pazienti anziani possono essere ricoverati in ospedale tramite il pronto soccorso o con richiesta di ricovero da parte di un medico.

Un medico (che può essere il medico di base del paziente, uno specialista o uno dei medici del personale ospedaliero) è responsabile dell’assistenza al paziente all’interno dell’ospedale. A volte sono coinvolti diversi altri medici. Gli infermieri, che sono disponibili 24 ore al giorno, forniscono gran parte dell’assistenza. Un infermiere è sempre disponibile, mentre i medici possono andare e venire a intervalli più irregolari.

Possono esservi altre persone che contribuiscono alla fornitura dell’assistenza in ospedale, Tra questi troviamo:

La durata della degenza dei pazienti in ospedale dipende in parte dallo stato in cui si trovano i malati, dalla diagnosi e, se necessario, dalle eventuali disposizioni di assistenza continuativa a seguito delle dimissioni. Gli operatori sanitari coinvolti stabiliscono l’eventuale necessità e il tipo di assistenza continuativa da prestare. Questo tipo di assistenza può essere prestata in centri di riabilitazione, in strutture di assistenza a lungo termine oppure presso il luogo di residenza del paziente da parte di un infermiere domiciliare.

L’assistenza di osservazione è l’assistenza prestata all’interno di un ospedale per i pazienti le cui condizioni di salute non consentono loro di tornare a casa, ma che non sono abbastanza ammalati per soddisfare i requisiti di effettivo ricovero ospedaliero. Con l’assistenza di osservazione, gli operatori sanitari possono eseguire esami e somministrare trattamenti per un giorno o due prima di decidere se il paziente debba essere ricoverato. Tali pazienti sono osservati brevemente in un reparto di pronto soccorso, un’unità di osservazione speciale o una normale stanza dell’ospedale, sebbene non siano effettivamente ricoverati nella struttura. La differenza tra il ricovero e il periodo di osservazione è importante perché Medicare considera l’assistenza di osservazione un servizio ambulatoriale. Pertanto, Medicare non copre i servizi di riabilitazione successivi all’assistenza di osservazione.