Le residenze assistite sono progettate per persone che necessitano di un certo aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane (ad esempio, lavarsi, vestirsi o prendere farmaci come prescritto). Queste residenze possono aiutare gli anziani che hanno problemi di memoria, entrano in stato confusionale o hanno problemi fisici. Alcune residenze dispongono di unità speciali per pazienti affetti da demenza dove i residenti possono essere strettamente monitorati. Le residenze assistite possono inoltre fornire aiuto per le coppie che desiderano continuare a vivere insieme, sebbene uno o entrambi i partner richiedano un’assistenza maggiore rispetto a quanto l’altro partner sia in grado di fornire.

Le residenze assistite variano da strutture piccole e accoglienti a strutture grandi ed elaborate. I residenti possono disporre del proprio appartamento o di una camera da letto con bagno o possono condividere camera da letto e bagno con un altro residente. Queste comunità forniscono pasti, aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane (tra cui la cura della persona) e offrono alcune attività sociali e ricreative. Per ogni paziente viene perfezionato un piano di servizi personalizzato in modo da stabilire il tipo di servizi e attività necessari e desiderati. L’entità della supervisione e dell’assistenza sanitaria disponibile e la tipologia degli specifici servizi e attività offerti variano, a volte notevolmente, tra le varie residenze. Inoltre, i regolamenti per queste residenze differiscono tra i vari Stati.

Quando i pazienti necessitano di un trattamento intensivo, possono disporne passando a un’altra struttura, come un ospedale o un centro di riabilitazione, avendo la possibilità di tornare alla residenza assistita non appena siano in grado di farlo. Tuttavia, per mantenere il proprio spazio abitativo, durante la loro assenza, è necessario che continuino a pagare la quota prevista.

Sapevate che...

Le persone che si trasferiscono in residenze assistite di solito necessitano di aiuto nello svolgimento delle attività quotidiane, in quanto affette da alcuni problemi di salute che limitano le loro capacità funzionali indipendenti. La quantità di aiuto fornito varia considerevolmente tra le varie residenze. Sempre più spesso, l’obiettivo è aiutare gli anziani che vivono nelle residenze assistite a rimanervi per il resto della loro vita.