Assistenza domiciliare per gli anziani

Sono stati sviluppati vari modelli di assistenza sanitaria come modo per ricevere assistenza sanitaria domiciliare. L’obiettivo è fornire cure e gestione di maggiore qualità che tengano gli anziani fuori dagli ospedali e dalle case di cura consentendo loro di rimanere nella propria abitazione e nella comunità. In generale questi modelli coinvolgono i servizi sanitari domiciliari tradizionali, che sono stati ampliati per includere altri servizi. Alcuni sono in fase di prova in varie parti degli Stati Uniti e sono noti come progetti dimostrativi.

Il modello di dimostrazione dell’indipendenza a casa (Independence at Home Demonstration, IAH) è sponsorizzato dai Centers for Medicare and Medicaid Services (CMS). In questo modello gli anziani fragili che non possono facilmente lasciare la propria casa ricevono assistenza a domicilio da parte di un medico o di un altro operatore sanitario, come un infermiere professionale o un assistente medico. L’obiettivo di questo modello è tenere gli anziani nella propria abitazione e fuori dall’ospedale. Per poter usufruire di questo modello di assistenza gli anziani devono essere impossibilitati a uscire di casa e presentare due o più patologie croniche.

Il modello “ospedale a domicilio” (Hospital at Home, HAH) consente alle organizzazioni di fornire assistenza di livello ospedaliero presso il domicilio del paziente. La maggior parte dei partecipanti è costituita da anziani molto malati. L’obiettivo di questo modello è ridurre il numero di giorni trascorsi in ospedale, ridurre i costi ospedalieri, migliorare la soddisfazione del paziente e migliorare gli esiti. Nella maggior parte dei casi questi soggetti sono generalmente stabili, ma richiedono un’assistenza ospedaliera qualificata prolungata, come visite giornaliere da parte di un medico o di un infermiere professionale o di un assistente medico, e il monitoraggio quotidiano delle proprie condizioni mediche. Nel 2020, il CMS ha lanciato l’iniziativa Acute Hospital Care at Home (AHCAH) per fornire agli ospedali una maggiore flessibilità nell’assistenza domiciliare ai pazienti.

Il modello Triage, trattamento e trasporto d’emergenza (Emergency Triage, Treat, and Transport, ET3) sviluppato dal CSM consente ai team delle ambulanze di avere una maggiore flessibilità nel decidere dove un paziente debba ricevere le cure. Invece di trasportare un paziente al pronto soccorso, l’équipe dell’ambulanza, spesso in consultazione con un infermiere professionale o un assistente medico, può trasportare il paziente in un centro di cure di emergenza o presso l’ambulatorio del medico, oppure può iniziare il trattamento nel domicilio del paziente secondo le indicazioni dell’infermiere professionale o dell’assistente medico. L’infermiere professionale o l’assistente medico possono essere nell’ambulanza o essere accessibili tramite un sistema di telemedicina.