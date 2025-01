In genere, le case di riposo sono simili alle residenze assistite. Sono destinate alle persone che necessitano di una certa assistenza, in particolare nella cura della persona. Le case di riposo, a volte chiamate anche ospizi, case di cura per anziani o case di cura della persona forniscono una camera, i pasti, aiutano nello svolgimento delle attività quotidiane e di tanto in tanto forniscono una minima assistenza sanitaria. Nelle case di riposo, generalmente gli anziani dispongono di una camera, come nelle case per gli studenti, piuttosto che di un appartamento. Alcune strutture hanno un’atmosfera molto familiare.

Le case di riposo non sono così rigorosamente regolamentate come le case di cura o alcune residenze assistite. Molte case di riposo offrono una buona assistenza, ma alcune non lo fanno. Alcune strutture tentano di assistere pazienti con esigenze molto diverse. Ad esempio, persone più giovani, molte delle quali sono affette da disturbi mentali non trattati o scarsamente trattati, vivono a stretto contatto con anziani che non hanno un disturbo mentale. In una simile sistemazione, gli anziani possono sentirsi a disagio o in imbarazzo.

Gli anziani e i loro familiari devono valutare attentamente la scelta della casa di riposo. Dovrebbero chiedersi che cosa fornisce e non fornisce la struttura e accertarsi che i membri del personale siano in grado di soddisfare le esigenze dei residenti e che li trattino bene.