Il lupus lieve viene trattato con:

Farmaci come aspirina o ibuprofene (FANS) per il dolore

Farmaci come idrossiclorochina per alleviare i sintomi cutanei e articolari

Creme solari per proteggere la cute dal sole

Creme a base di corticosteroidi per trattare le eruzioni cutanee

Se il lupus provoca molti danni ai reni e ad altri organi, il medico può prescrivere:

Corticosteroidi

Farmaci per impedire che il sistema immunitario attacchi i tessuti dell’organismo

Se lupus ha danneggiato gravemente i reni, il soggetto verrà sottoposto a:

In gravidanza potrebbero essere necessarie terapie particolari per evitare di perdere il bambino, di avere un parto prematuro o sviluppare ipertensione arteriosa. Sarebbe preferibile cercare di programmare una gravidanza nei periodi in cui non sono presenti sintomi di lupus.

Il lupus aumenta il rischio di contrarre infezioni, tumori e altri problemi, pertanto è importante recarsi regolarmente dal medico nel lungo periodo.