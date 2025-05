La sindrome compartimentale consiste in una compressione dovuta al gonfiore di un muscolo leso, che interrompe l’afflusso di sangue a tale muscolo e a quelli vicini.

In alcune parti del corpo, gruppi di muscoli, nervi e vasi sanguigni sono avvolti da uno strato di tessuto resistente. Tali insiemi di tessuti avvolti sono definiti compartimenti. Se un muscolo all’interno del compartimento subisce una lesione e si gonfia, il tessuto resistente intorno al compartimento può non distendersi in modo sufficiente a consentire l’espansione di volume. Di conseguenza, il gonfiore produce un aumento della pressione all’interno del compartimento che può interrompere il flusso sanguigno. In assenza di sangue, i tessuti presenti nel compartimento muoiono.