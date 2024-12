Una frattura è la rottura di un osso.

La cartilagine di accrescimento è l’area cartilaginea in prossimità dell’estremità di un osso. Le cartilagini di accrescimento costituiscono il punto in cui le ossa crescono. Solo i bambini e gli adolescenti hanno cartilagini di accrescimento, perché quando la crescita delle ossa è completata le cartilagini di accrescimento si trasformano in osso normale.

Individuare le cartilagini di accrescimento

Una frattura della cartilagine di accrescimento è una rottura che la attraversa parzialmente o completamente

La cartilagine è meno resistente dell’osso, quindi si frattura più facilmente.