Il bacino è l’ampia struttura ossea complessa che collega gli arti inferiori e la colonna vertebrale. Di fatto, è composto da diverse ossa tenute in sede da legamenti. Una frattura può verificarsi in qualsiasi osso del bacino. Tutte le rotture delle ossa sono considerate fratture. Per ulteriori informazioni consultare Panoramica sulle fratture ossee.

Una frattura del bacino può essere molto grave, a seconda di quale osso sia fratturato e quanto gravemente

Le fratture del bacino provocano dolore, anche quando si sta seduti o sdraiati

Le fratture gravi possono causare un forte sanguinamento e altre lesioni interne

In funzione del tipo di frattura, il trattamento può richiedere il solo riposo a letto o può rendersi necessario un intervento chirurgico