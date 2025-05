Le pneumopatie ambientali sono malattie causate da particelle, aerosol, vapori o gas nocivi presenti nell’aria che si respira.

In alcuni casi sono dovute all’aria esterna (malattie correlate all’inquinamento atmosferico), in altri all’aria presente negli edifici residenziali, lavorativi o scolastici (malattie correlate agli edifici).

La maggior parte dei casi di pneumopatia ambientale origina dagli ambienti lavorativi. Per esempio:

Le persone che lavorano con cotone, lino e canapa sono a rischio di bissinosi.

I lavoratori delle miniere di carbone possono contrarre l’antracosi

Chi lavora con l’amianto o asbesto, è a rischio di asbestosi, mesotelioma e pleuropatia correlata all’asbesto

In presenza di una malattia polmonare preesistente, come la broncopneumopatia cronica ostruttiva (BPCO) o l’asma, sostanze presenti nell’aria inspirata sono in grado di provocare un attacco.