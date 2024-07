Come viene trattata l’antracosi?

Non esiste un trattamento per la malattia, ma il medico può aiutare ad alleviare i sintomi. Per trattare il respiro affannoso, può prescrivere:

Ossigeno per facilitare la respirazione

Riabilitazione polmonare (un programma per apprendere come respirare quando si è affetti da malattie polmonari a lungo termine)

Farmaci per mantenere le vie aeree pervie e prive di muco

Per i pazienti con antracosi complicata può rendersi necessario un trapianto di polmone. Il trapianto consiste nel sostituire il polmone malato con uno sano prelevato da un donatore.