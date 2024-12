Le possibilità sono:

Prescrivere farmaci antidepressivi

Fornire sedute di consulenza (psicoterapia) di gruppo o individuali

Suggerire al soggetto di fare passeggiate e visite ad amici e familiari

Inviare il soggetto ad un gruppo di sostegno per condividere le proprie sensazioni con altre persone

Ricoverare il soggetto in ospedale se pensa al suicidio o tenta di commetterlo

In caso di depressione grave, somministrare la terapia elettroconvulsivante (un tempo definita terapia con elettroshock). Nella terapia elettroconvulsivante, il medico somministra dei farmaci per addormentare il paziente e quindi invia una corrente elettrica attraverso il cervello. I medici non sanno perché, ma spesso la corrente elettrica aiuta a far scomparire la depressione.

Se la depressione insorge di solito in autunno e inverno, i medici possono ricorrere alla fototerapia (luci intense che mimano la luce del sole).