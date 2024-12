A seconda della gravità del dolore, i medicinali possono includere:

FANS - Farmaci antidolorifici da banco come aspirina o ibuprofene

Oppioidi - Forti analgesici con obbligo di prescrizione

Antidepressivi o farmaci per trattare altri sintomi

Il dolore può variare durante il giorno. I medici possono modificare le dosi e la frequenza di assunzione dei farmaci antidolorifici.

Generalmente, gli oppioidi vengono utilizzati per trattare il dolore da moderato a grave di tipo oncologico o derivante da lesioni come una frattura ossea. Possono avere gravi effetti collaterali, pertanto il medico potrebbe provare prima altri medicinali. Se il medico prescrive oppiacei, controllerà spesso il paziente per assicurarsi che li assuma in sicurezza. Spesso, gli oppioidi non funzionano sul lungo termine.