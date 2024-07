La meningite è un’infezione del sottile strato di tessuto che ricopre il cervello e il midollo spinale. Tale strato di tessuto è noto come meningi. Nella meningite batterica, l’infezione delle meningi è causata da batteri. Se non viene trattata, la meningite può danneggiare il cervello e causare il decesso. Ecco perché la meningite batterica rappresenta un’emergenza. La meningite causata da virus (meningite virale) non è generalmente pericolosa.

I bambini al di sopra dei due anni e gli adulti affetti da meningite presentano solitamente febbre, cefalea e rigidità del collo

I lattanti e i bambini di età inferiore ai 2 anni presentano generalmente febbre e irritabilità, ma possono non avere rigidità del collo

Con il progressivo peggioramento della meningite, i soggetti sviluppano sonnolenza e confusione, ed infine entrano in coma

Per diagnosticare la meningite, il medico esegue una puntura lombare

La meningite batterica va trattata con antibiotici il prima possibile

I vaccini possono prevenire alcuni tipi di meningite

La meningite batterica è pericolosa e può causare gravi complicanze se non viene trattata. Se si sospetta di avere la meningite, o che qualcuno ce l’abbia, bisogna recarsi immediatamente in ospedale.