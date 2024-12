Il sangue diventa alcalosico se i sistemi di controllo dell’equilibrio acido-base presenti nell’organismo non riescono a neutralizzare condizioni come un eccesso di bicarbonato, una perdita di acidi o una riduzione del livello di anidride carbonica nel sangue. In base alla sua causa principale, l’alcalosi è categorizzata come:

Metabolica

Respiratoria

Alcalosi metabolica L’alcalosi metabolica si sviluppa quando l’organismo: Perde troppi acidi

Trattiene troppe basi Ad esempio, l’acido può essere perduto dallo stomaco per vomito ripetuto o quando quest’organo viene aspirato artificialmente tramite sonde gastriche (come talvolta accade in alcuni pazienti ricoverati). Raramente, l’alcalosi metabolica si sviluppa in soggetti che hanno ingerito un eccesso di basi con sostanze come il bicarbonato di sodio. Inoltre, l’alcalosi metabolica può comparire quando la perdita eccessiva di liquidi ed elettroliti (come sodio o potassio) incide sulla capacità dei reni di mantenere l’equilibrio acido-base. Ad esempio, una perdita di potassio sufficiente a indurre alcalosi metabolica può essere causata da iperattività delle ghiandole surrenali o dall’uso di diuretici (ad esempio, tiazidi, furosemide o acido etacrinico).