Come vengono trattate le malattie mentali?

Relativamente al buon esito del trattamento delle malattie mentali vi sono stati grandi progressi.

I trattamenti principali includono:

Per la maggior parte dei disturbi mentali, una combinazione di farmaci e terapia narrativa è più efficace rispetto all’impiego di ciascuna terapia da sola.

Altri trattamenti includono la terapia elettroconvulsivante e la stimolazione magnetica transcranica.

In passato, i pazienti affetti da malattie mentali venivano spesso internati in un istituto o un ospedale psichiatrici. Oggi, hanno maggiori probabilità di condurre una vita produttiva nella comunità. Tuttavia, molte persone con malattie mentali comunque non ricevono l’assistenza e il supporto di cui necessitano.