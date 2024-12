Il disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo è un disturbo del comportamento alimentare che si caratterizza per la scarsità di cibo mangiato e/o il rifiuto di consumare certi alimenti. Non comprende la percezione di un’immagine distorta del corpo (come si verifica nell’anoressia nervosa) o la preoccupazione per l’immagine corporea (come nella bulimia nervosa).

Il disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo può causare una notevole perdita di peso, una crescita più lenta del previsto nei bambini, difficoltà nella partecipazione alle normali attività sociali e talvolta carenze nutrizionali potenzialmente fatali.

I medici basano la diagnosi sulla natura della ridotta assunzione di cibo e i suoi effetti, dopo aver escluso altre cause di ridotto consumo di alimenti.

La terapia cognitivo-comportamentale può aiutare i pazienti ad apprendere a mangiare normalmente e li aiuta a sentirsi meno ansiosi riguardo agli alimenti che consumano. La causa esatta del disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo non è nota, ma possono essere coinvolti fattori genetici, psicologici e sociali (ad esempio traumi, ansia, autismo e disturbi dello sviluppo). Il disturbo evitante/restrittivo dell’assunzione di cibo esordisce tipicamente durante l’infanzia e inizialmente può assomigliare all’essere schizzinoso, un fatto comune in tale fase della vita. Il bambino, ad esempio, può rifiutarsi di mangiare certi alimenti o gli alimenti di un certo colore, di una certa consistenza o che abbiano un particolare odore. Tuttavia, l’essere schizzinosi di solito riguarda solamente pochi alimenti; i bambini che fanno gli schizzinosi (diversamente da quelli colpiti da questo disturbo) hanno un appetito normale, complessivamente mangiano abbastanza, crescono e si sviluppano in modo normale. I soggetti con disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo possono non mangiare perché perdono interesse nell’alimentazione o ritengono che abbia conseguenze negative. Sintomi Le persone con disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo mangiano molto poco e/o evitano di consumare certi alimenti. Il consumo di cibo può essere talmente ridotto da determinare una considerevole perdita di peso. I bambini affetti da questo disturbo possono non crescere nel modo atteso. Le carenze nutrizionali sono comuni e possono arrivare a mettere a rischio la vita. A causa dei problemi che hanno con il cibo, alle persone affette da questo disturbo può risultare difficoltoso partecipare ad attività sociali normali, quali consumare pasti insieme ad altri, e mantenere vivi i rapporti sociali. Diagnosi Valutazione medica

Esami per verificare la presenza di disturbi fisici

Valutazione per la ricerca di altri disturbi mentali I medici sospettano il disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo nei soggetti che evitano alimenti o mangiano molto poco e presentano una o più delle seguenti condizioni: significativa perdita di peso o, nei bambini, crescita inferiore a quella prevista

grave carenza nutrizionale

necessità di alimentazione con sondino o di integratori alimentari assunti per via orale

grande difficoltà a partecipare alle normali attività sociali e interagire con gli altri

nessuna evidenza di percezione di un’immagine distorta del corpo Se il soggetto mangia così poco da perdere peso e sviluppare carenze nutritive, il medico tipicamente esegue degli esami alla ricerca di disturbi fisici che possano spiegare tali problemi. Tra questi disturbi fisici ci sono le allergie alimentari, i disturbi del tratto digerente che riducono l’assorbimento del cibo (malassorbimento) e il cancro. Il medico prende anche in considerazione i disturbi mentali che talvolta causano un calo ponderale, come i disturbi alimentari (soprattutto l’anoressia nervosa o la bulimia nervosa), la depressione e la schizofrenia. I medici non diagnosticano un disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo se la limitazione del consumo di cibo si verifica perché il cibo non è disponibile o nell’ambito della tradizione culturale (come il digiuno religioso). La diagnosi di disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo non viene formulata anche quando viene identificato un altro disturbo o un trattamento medico (come la radioterapia o la chemioterapia) responsabile. Trattamento Terapia cognitivo-comportamentale La terapia cognitivo-comportamentale è utile per aiutare il soggetto affetto dal disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo ad apprendere a mangiare in modo normale; lo può aiutare a sentirsi meno ansioso rispetto a ciò che mangia. Ulteriori informazioni Di seguito si riporta una risorsa in lingua inglese che può essere utile. Si prega di notare che IL MANUALE non è responsabile del contenuto di questa risorsa. National Eating Disorders Association (NEDA): Grande organizzazione senza fini di lucro che offre l’accesso a strumenti di screening online, assistenza telefonica, forum e una serie di gruppi di supporto (alcuni virtuali)