Il disturbo evitante-restrittivo dell’assunzione di cibo (avoidant/restrictive food intake disorder, ARFID) è un disturbo alimentare che fa sì che i soggetti mangino pochissimo o evitino alcuni alimenti. I soggetti con ARFID non temono di ingrassare. A differenza dei soggetti affetti da anoressia, i soggetti con ARFID non pensano di essere in sovrappeso se non lo sono, ma l’ARFID:

Speso conduce alla perdita di peso negli adulti

Può essere causato da una brutta esperienza con il cibo, come il soffocamento

Può limitare la crescita nei bambini e nei lattanti

Può causare problemi nutrizionali potenzialmente letali

I soggetti con ARFID hanno spesso problemi in contesti sociali, come mangiare in presenza di altre persone o avere delle relazioni.

Di solito, l’ARFID ha inizio durante l’infanzia. Può avere inizio nei bambini che non sono interessati al cibo o a cui non piace la sensazione del cibo in bocca. Si differenza dalla normale schizzinosità alimentare perché gli schizzinosi: