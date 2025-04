Ansia significa essere preoccupati o nervosi. Spesso l’ansia è normale. Ad esempio, molte persone sono ansiose se hanno problemi di denaro, sul lavoro o difficoltà in famiglia. Tuttavia, se si è spesso ansiosi anche se non si hanno problemi, oppure se i problemi non sono gravi, allora si ha un disturbo d’ansia.

Esistono molti tipi di disturbi d’ansia. Se si è ansiosi solo su una cosa in particolare, si può avere una fobia. Se per la maggior parte del tempo non ci si sente ansiosi ma all’improvviso si ha un attacco di panico, si può avere un disturbo di panico.

Il disturbo d’ansia generalizzato si ha quando si è ansiosi o preoccupati circa una varietà di cose diverse.