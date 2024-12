Perelman School of Medicine at the University of Pennsylvania

La sindrome di Kienböck consiste nella morte dell’osso in seguito a un ridotto apporto di sangue (osteonecrosi) che colpisce l’osso semilunare della mano.

(Vedere anche Panoramica sui disturbi della mano.)

L’osso semilunare è una delle ossa carpali del polso.

Le ossa del polso

Ossa del polso MODELLO 3D

La sindrome di Kienböck è relativamente rara. Non si conosce il motivo per cui l’apporto di sangue all’osso semilunare viene bloccato. In genere, i soggetti colpiti non ricordano di aver subito lesioni. Si manifesta soprattutto nella mano dominante degli uomini di età compresa tra i 20 e i 45 anni, solitamente in coloro che svolgono lavori manuali molto pesanti.

Sintomi della malattia di Kienböck I sintomi della sindrome di Kienböck generalmente iniziano con l’insorgenza graduale di dolore al polso, nell’area dell’osso semilunare, situata nella parte media del polso in corrispondenza della base. Infine compare edema al dorso del polso, che può diventare rigido. Nel 10% delle persone, il disturbo si manifesta in entrambe le mani.

Diagnosi di malattia di Kienböck Esami di diagnostica per immagini In fase precoce, la diagnosi della sindrome di Kienböck è possibile mediante risonanza magnetica per immagini (RMI) o tomografia computerizzata (TC) e, se necessario, viene confermata successivamente mediante una radiografia.