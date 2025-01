Embolie pulmonaire (EP)

Des anticoagulants sont administrés pour empêcher les caillots sanguins existants de se déplacer vers les poumons et empêcher d’autres caillots de se former. Les options comprennent l’héparine, le fondaparinux, les anticoagulants oraux directs tels que l’apixaban, le rivaroxaban, l’édoxaban et le dabigatran, ou parfois la warfarine.

Un type d’héparine, appelé héparine non fractionnée, est administré par voie intraveineuse (dans une veine) et agit donc rapidement et peut être rapidement réversible. Cependant, l’héparine nécessite des analyses de sang fréquentes pour surveiller ses effets ainsi qu’une hospitalisation continue. Un type différent d’héparine, appelé héparine de bas poids moléculaire, et un médicament appelé fondaparinux sont administrés par voie sous-cutanée (injection sous-cutanée) une ou deux fois par jour. Cela permet d’utiliser ces médicaments après la sortie de l’hôpital et l’effet du médicament est plus prévisible, car les taux n’ont pas besoin d’être mesurés.

Lorsque l’on utilise de l’édoxaban ou du dabigatran, il faut commencer par administrer un traitement par héparine (par une veine ou par injection sous-cutanée) pendant les premiers jours avant de pouvoir administrer l’édoxaban ou le dabigatran, ce qui implique parfois que la personne reste à l’hôpital. En revanche, lorsque du rivaroxaban ou de l’apixaban sont utilisés, un traitement par héparine est parfois inutile si les emboles pulmonaires sont de petite taille. Lorsque les médecins optent pour un traitement par warfarine, l’héparine et la warfarine sont toutes deux administrées pendant les premiers jours du traitement, puis la warfarine seule est utilisée par la suite.

Un traitement avec la warfarine nécessite des tests sanguins périodiques afin de s’assurer que le sang est assez fluide pour prévenir la formation de caillots sanguins, mais pas trop fluide pour ne pas causer une tendance au saignement (ce qu’on appelle une anticoagulation excessive). La dose de warfarine est fréquemment ajustée en fonction des résultats des tests sanguins. De plus, la warfarine interagit avec de nombreux types d’aliments, de médicaments et de compléments alimentaires, ce qui peut rendre le sang trop fluide ou trop épais. En cas d’anticoagulation excessive, une hémorragie grave peut apparaître dans différents organes.

Comme de nombreuses substances peuvent interagir avec la warfarine, les personnes qui en prennent doivent donc s’assurer de consulter leur médecin avant de prendre tout autre médicament ou complément alimentaire, y compris ceux pouvant être obtenus sans ordonnance (en vente libre), tels que paracétamol ou aspirine, préparations phytothérapeutiques et compléments alimentaires. Il se peut également que les aliments riches en vitamine K (qui affecte la coagulation du sang), comme le brocoli, les épinards, le chou frisé et d’autres légumes à feuilles vertes, le foie, le pamplemousse et son jus et le thé vert, doivent être consommés en quantités très mesurées ou évités.

Les anticoagulants oraux directs, tels que l’apixaban, le rivaroxaban, l’édoxaban et le dabigatran, présentent plusieurs avantages par rapport à l’héparine ou à la warfarine. Comme la warfarine, ces médicaments peuvent se prendre par voie orale, mais ne nécessitent pas de pratiquer des ajustements de dose et de réaliser des tests pour surveiller l’effet anticoagulant. De plus, ces médicaments n’interagissent pas souvent avec les aliments ou avec d’autres médicaments et sont moins susceptibles de causer des types de saignements graves, en comparaison avec la warfarine. Il faut toujours prendre le rivaroxaban avec de la nourriture.

La durée d’administration des anticoagulants dépend de l’état général de la personne. Si l’embolie pulmonaire est provoquée par un facteur de risque réversible, comme une intervention chirurgicale, le traitement est administré pendant 3 mois. Si la cause est un problème à plus long terme, comme un trouble de la coagulation, le médicament peut être administré à vie. Par exemple, les sujets qui ont des embolies pulmonaires récidivantes, souvent dues à des troubles de la coagulation héréditaires ou à un cancer, prennent en général un traitement anticoagulant à vie. De nouvelles études de recherche ont montré que chez de nombreuses personnes qui continuent à prendre du rivaroxaban ou de l’apixaban après 6 mois, la réduction de la dose réduit le risque de saignement et continue de prévenir la plupart des caillots récurrents.