Les radiographies sont un type d’imagerie médicale qui utilise des ondes de rayonnement à très faible dose pour prendre des photos des os et des tissus mous. Les radiographies du thorax sont parfois utilisées chez les personnes qui peuvent présenter une maladie cardiaque.

Les personnes chez qui l’on soupçonne une maladie du cœur font l’objet de radiographies thoraciques de face et de côté. En général, la personne est debout, mais une radiographie du thorax peut être réalisée avec la personne allongée dans un lit si elle ne peut pas se tenir debout. Une machine est ensuite utilisée pour réaliser des radiographies du corps et enregistrer une image sur un film radiographique. L’examen est indolore.

Les radiographies montrent la forme et la taille du cœur et le contour des vaisseaux sanguins principaux dans les poumons et le thorax. On observe facilement des anomalies de la forme ou de la taille du cœur ainsi que d’autres anomalies comme des dépôts de calcium à l’intérieur des vaisseaux sanguins. Les radiographies thoracique peuvent aussi informer sur l’état des poumons, notamment une anomalie des vaisseaux pulmonaires, et sur la présence de liquide dans ou autour des poumons.

Cœur dilaté Image © Springer Science+Business Media

Les radiographies peuvent détecter une dilatation du cœur, souvent due à une insuffisance cardiaque ou à une maladie des valvules cardiaques. Les radiographies peuvent parfois être utiles pour diagnostiquer une péricardite constrictive en détectant des dépôts calcifiés dans le sac qui enveloppe le cœur (péricarde).

L’aspect des vaisseaux pulmonaires est souvent plus utile au diagnostic que ne l’est celui du cœur lui-même. Par exemple, la dilatation des artères pulmonaires (qui transportent le sang du cœur aux poumons) et le rétrécissement des artères dans le tissu pulmonaire suggèrent une hypertension des artères pulmonaires pouvant entrainer un épaississement du muscle du ventricule droit (cavité cardiaque inférieure qui pompe le sang vers les poumons à travers les artères pulmonaires).