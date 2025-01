Coagulation excessive

La majeure partie des maladies héréditaires n’augmentent pas le risque de thrombose avant le début de l’âge adulte, bien que des thromboses puissent apparaître à tout âge.

Les symptômes varient en fonction de la localisation du caillot sanguin. Un caillot sanguin dans une jambe (thrombose veineuse profonde) provoque une douleur au niveau du mollet ou de la cuisse, ainsi qu’une chaleur, une rougeur et un gonflement de la jambe. Si le caillot sanguin atteint les poumons (embolie pulmonaire), la personne présente un essoufflement et une douleur thoracique (souvent déclenchée par la respiration).

Après des épisodes répétés de thrombose veineuse profonde, des œdèmes plus graves et des anomalies de la coloration de la peau peuvent se développer (insuffisance veineuse profonde chronique). Parfois, les thrombus se forment dans les veines superficielles (les veines près de la surface de la peau) des jambes et provoquent une douleur et une rougeur (thrombophlébite superficielle). Plus rarement, les thrombus sont localisés dans les veines des bras, les veines abdominales et les veines cérébrales. Le syndrome des anti-phospholipides peut entraîner la formation de caillots dans les artères ou les veines.

Lorsque les caillots obstruent le flux sanguin dans les artères, les tissus sont moins irrigués et peuvent être endommagés ou détruits, ce qui peut entraîner une crise cardiaque ou un AVC. Les caillots dans les artères des jambes ou des bras rendent les jambes ou les bras froids, douloureux et parfois engourdis.

Les troubles de la coagulation peuvent provoquer des fausses couches répétées chez les femmes.