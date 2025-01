Maladies des glandes salivaires

Un calcul peut se former à partir des sels contenus dans la salive. Les calculs ont particulièrement tendance à se former quand les personnes sont déshydratées ou prennent des médicaments qui diminuent la production de salive. Les personnes souffrant de goutte sont aussi plus prédisposées à développer des calculs. Les calculs des glandes salivaires sont plus courants chez les adultes. De nombreuses personnes présentant des calculs des glandes salivaires en ont plusieurs.

Les calculs des glandes salivaires causent des problèmes lorsqu’ils obstruent le tube (canal) qui transporte la salive de la glande vers la bouche. L’obstruction entraîne un reflux de la salive dans le canal, engendrant un gonflement de la glande salivaire. Le canal bloqué par le calcul et la glande gonflée par la stase salivaire peuvent s’infecter à cause de bactéries.

Un syndrome typique de l’obstruction d’un canal salivaire est le gonflement et la douleur au-dessus de la glande qui est affectée. La douleur et le gonflement empirent après le repas, particulièrement quand les personnes mangent quelque chose qui stimule le flux de la salive (comme des cornichons ou du jus de citron) parce que la salive ne sait où aller et que la glande gonfle quand le canal est obstrué. Le gonflement peut diminuer après quelques heures et le canal peut relâcher un flot de salive. Certains calculs ne causent aucun symptôme.