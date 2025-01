Les personnes souffrant de boulimie mentale ont des épisodes répétés de frénésie alimentaire. C’est-à-dire que la personne consomme une quantité de nourriture bien plus importante que celle que la plupart des personnes mangeraient dans le même temps, dans des circonstances similaires. Les circonstances et la culture sont importantes, car la quantité considérée excessive pour un repas normal peut être différente de celle d’un repas de fête.

C’est souvent un stress émotionnel qui déclenche les frénésies alimentaires, en général pratiquées en secret. La frénésie alimentaire, qui s’accompagne d’un sentiment de perte de contrôle, consiste souvent à manger sans appétit, jusqu’à la gêne physique.

La personne a tendance à consommer des aliments sucrés, à forte teneur en graisses, tels que des glaces ou des gâteaux. La quantité de nourriture consommée est variable et représente parfois des milliers de calories. La frénésie alimentaire peut se produire plusieurs fois par jour.

Dans un effort visant à contrer les effets de ses excès alimentaires, la personne utilise différents moyens de compensation :

Conduite d’élimination, par exemple, en se faisant vomir (vomissements provoqués) ou en prenant des laxatifs ou des diurétiques (médicaments qui augmentent l’excrétion d’eau par les reins)

Jeûne ou régime strict

Activité physique intense

N’importe quelle association des éléments ci-dessus

Certains prennent des diurétiques pour traiter une sensation de ballonnements.

Le poids des personnes atteintes de boulimie mentale a tendance à rester autour de la normale, à la différence de ce que l’on observe dans l’anorexie mentale. Le surpoids et l’obésité touchent très peu de personnes atteintes d’anorexie mentale.

Contrairement aux personnes atteintes du trouble hyperphagie boulimique, les personnes atteintes de boulimie mentale essaient de compenser leur consommation alimentaire excessive par une conduite d’élimination ou par d’autres moyens.

Les vomissements provoqués peuvent éroder l’émail des dents, hypertrophier des glandes salivaires situées dans les joues (glandes parotides) et enflammer l’œsophage. Les vomissements peuvent diminuer le taux de potassium dans le sang, provoquant ainsi des troubles du rythme cardiaque. La consommation répétée de grandes quantités de sirop d’ipéca en vue d’induire le vomissement peut provoquer un trouble du rythme cardiaque et une mort subite. Rarement, au cours d’une crise de frénésie alimentaire ou de comportements d’élimination, il survient des ruptures d’estomac ou des perforations œsophagiennes, ce qui entraîne des complications potentiellement mortelles.

La personne atteinte de boulimie mentale est inquiète au sujet de son poids et de sa silhouette et juge sa valeur en fonction de ces critères. Son estime de soi se base largement sur son poids corporel et sa silhouette.

Par rapport aux personnes souffrant d’anorexie mentale, celles qui souffrent de boulimie mentale sont davantage conscientes de leur comportement et en éprouvent des remords ou de la culpabilité. Elles sont plus enclines à se confier au médecin ou à un proche. En général, les personnes souffrant de boulimie mentale sont plus extraverties. Elles sont aussi plus enclines aux comportements impulsifs, à l’abus d’alcool ou de drogues et à la dépression. Elles sont angoissées au sujet de leur poids et de leurs participations à des activités sociales.