Le kyste de Tornwaldt est un kyste non cancéreux (bénin) rare situé dans la ligne médiane du nasopharynx qui peut s’infecter.

Le kyste de Tornwaldt se forme au niveau du nasopharynx, qui comprend la région située entre la partie postérieure des voies nasales et au-dessus du voile du palais, l’endroit où les voies nasales sont reliées à la gorge. Le kyste peut s’infecter, ce qui provoque un écoulement de pus et une odeur nauséabonde, l’obstruction de la trompe d’Eustache (conduit reliant l’oreille moyenne aux voies nasales) et un mal de gorge.

Localisation du nasopharynx

Pour diagnostiquer un kyste de Tornwaldt, les médecins insèrent une sonde souple à fibres optiques par le nez (appelée nasopharyngoscope). Les médecins confirment le diagnostic de kyste de Tornwaldt grâce à des examens d’imagerie, tels qu’une tomodensitométrie (TDM) ou une imagerie par résonance magnétique (IRM).

Le kyste peut être retiré ou une marsupialisation peut être réalisée. La marsupialisation revient à retourner le kyste. Les médecins réalisent une petite incision dans le kyste, replient les bords du kyste et les suturent pour créer une ouverture permanente dans le kyste. Ainsi, le kyste peut s’écouler si nécessaire. Cette procédure est effectuée en salle d’opération. Une anesthésie générale est parfois nécessaire.