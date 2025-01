La cellulite amygdalienne est une infection bactérienne des tissus entourant les amygdales. Un abcès amygdalien est un amas de pus derrière les amygdales.

Les symptômes typiques comprennent le mal de gorge, la douleur durant la déglutition, la fièvre, le gonflement et l’érythème.

Le diagnostic est basé sur l’examen de la gorge et parfois sur les résultats des tests d’imagerie.

Les antibiotiques contribuent à éliminer l’infection.

Un abcès est drainé avec une aiguille ou à l’aide d’une petite incision.

(Pour l’amygdalite, voir Infection de la gorge.)

Des bactéries qui infectent le pharynx (souvent des staphylocoques et streptocoques) se diffusent parfois en profondeur dans les tissus adjacents. Cette affection est appelée cellulite.

En cas de prolifération bactérienne non traitée, un amas de pus (abcès) peut se former. Ces abcès apparaissent parfois à proximité des amygdales (périamygdaliens) ou d’un côté de la gorge (parapharyngés). En général, un abcès périamygdalien se développe dans la gorge tandis qu’un abcès parapharyngé peut se développer dans le cou. Un abcès parapharyngé est plus étendu et plus dangereux qu’un abcès périamygdalien.

Le phlegmon amygdalien est plus fréquent chez les adolescents et les jeunes adultes.

Symptômes du phlegmon amygdalien Avec le phlegmon amygdalien, la déglutition cause une douleur sévère qui se propage souvent jusque dans l’oreille. Les personnes souffrent d’un mal de gorge sévère, tombent malades, ont de la fièvre et peuvent pencher la tête vers le côté de l’abcès pour essayer de diminuer la douleur. Les contractions des muscles masticateurs empêchent l’ouverture de la bouche (trismus). La cellulite provoque une rougeur diffuse et un gonflement au-dessus de l’amygdale et sur le palais mou. Abcès périamygdalien Image DR P. MARAZZI/SCIENCE PHOTO LIBRARY Les abcès périamygdaliens et certains abcès parapharyngés poussent les amygdales vers l’avant. La luette (petite saillie molle qui pend à l’arrière de la gorge) est gonflée et peut être refoulée vers le côté opposé à l’abcès. D’autres symptômes courants comprennent une « patate chaude » dans la bouche (on parle comme si un objet chaud était dans la bouche), la salivation, la rougeur des amygdales, des plaques blanchâtres (exsudats), des ganglions lymphatiques gonflés dans le cou, et une mauvaise haleine sévère (halitose).

Diagnostic du phlegmon amygdalien Examen clinique

Parfois, tomodensitométrie ou échographie

Parfois, insertion d’une aiguille à la recherche d’un abcès L’abcès périamygdalien et souvent la cellulite sont diagnostiqués chez les personnes souffrant de maux de gorge sévères, associés à l’un des symptômes suivants : Difficulté à ouvrir la bouche (trismus)

« patate chaude » dans la bouche

Une luette poussée sur un côté (en particulier chez les personnes présentant un abcès) Si un abcès périamygdalien est suspecté, une échographie peut être réalisée pour identifier l’abcès. Le médecin peut insérer une aiguille dans la zone et essayer de retirer le matériel infecté ou le pus. Des échantillons de matière infectée ou du pus sont mis en culture (envoyés au laboratoire pour tenter de cultiver des bactéries) afin d’identifier la bactérie responsable de l’infection. En général, on ne demande pas d’examens complémentaires, mais si le diagnostic de l’abcès est incertain, on peut recourir à une tomodensitométrie (TDM) ou à une échographie pour confirmer le diagnostic.