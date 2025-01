L’anorexie mentale peut être légère et transitoire ou sévère et persistante.

Les premiers signes de développement d’une anorexie mentale peuvent être une légère augmentation des préoccupations liées au régime alimentaire et au poids chez une personne qui n’est pas en surpoids significatif. L’inquiétude et l’anxiété au sujet du poids s’intensifient au fur et à mesure que la personne mincit. Même émaciée, elle peut dire qu’elle se sent grosse, nier le fait que quelque chose ne va pas, ne pas se plaindre de perdre du poids, et refuser en général tout traitement. Elle continue d’essayer de perdre du poids même quand ses amis et les membres de sa famille la rassurent en lui disant qu’elle est mince ou l’avertissent qu’elle devient trop maigre. La personne atteinte d’anorexie mentale considère toute prise de poids comme un échec inacceptable du contrôle de soi.

Anorexie signifie littéralement manque d’appétit, mais la plupart des personnes souffrant d’anorexie mentale ressentent en réalité la faim. Nombre de personnes anorexiques conservent leur appétit, jusqu’à ce qu’elles soient très émaciées.

De plus, les personnes atteintes d’anorexie mentale sont préoccupées par la nourriture. Par exemple, elles peuvent faire ce qui suit :

Plutôt que manger, elles étudient les régimes et comptent les calories.

Elles font des réserves, dissimulent, ou jettent la nourriture.

Elles peuvent collectionner les recettes.

Elles peuvent préparer des plats élaborés pour d’autres.

Environ 30 à 50 % des personnes souffrant d’anorexie mentale se gavent de nourriture et/ou l’éliminent soit en vomissant soit en prenant des laxatifs. Les autres limitent simplement la quantité de nourriture ingérée. Elles mentent aussi souvent à propos de la quantité de ce qu’elles ont mangé et dissimulent leurs vomissements ainsi que leurs habitudes alimentaires particulières. Certaines personnes prennent également des diurétiques (médicaments induisant les reins à excréter plus d’eau) pour contrer les ballonnements qu’elles ressentent et pour essayer de perdre du poids.

Chez la plupart des femmes, on observe un blocage des cycles menstruels, parfois avant même une importante perte de poids. Les personnes atteintes d’anorexie mentale peuvent perdre tout désir sexuel.

Les personnes anorexiques présentent en général un faible rythme cardiaque, une faible tension artérielle, une faible température corporelle, et des poils fins et doux peuvent apparaître sur leur corps ou le corps et le visage peuvent présenter une pilosité excessive. Les tissus gonflent en raison d’une accumulation de liquide (œdème). La personne se plaint généralement de ballonnements, de douleurs abdominales et de constipation.

Les vomissements provoqués peuvent éroder l’émail des dents, hypertrophier des glandes salivaires situées dans les joues (glandes parotides) et enflammer l’œsophage.

La dépression est fréquente.

Même très mince, la personne a tendance à rester active et pratique souvent un exercice physique excessif pour contrôler son poids. Cependant, jusqu’à un stade avancé de maigreur, elle présente peu de signes de carences nutritionnelles.

Les changements hormonaux dus à l’anorexie mentale consistent en une nette diminution des taux d’œstrogènes (chez les femmes), de testostérone (chez les hommes), ainsi que des hormones thyroïdiennes, et une augmentation des taux de cortisol.

En cas de malnutrition sévère, tous les principaux systèmes d’organes du corps sont susceptibles d’être affectés. La densité osseuse peut diminuer, ce qui augmente le risque d’ostéoporose.

Reconnaître l’anorexie mentale

Une perte de poids rapide ou sévère peut entraîner des problèmes menaçant le pronostic vital. Les problèmes concernant le cœur ainsi que les liquides et les électrolytes (tels que sodium, potassium et chlore) sont les plus dangereux :

Le cœur s’affaiblit et éjecte moins de sang dans l’organisme :

Le rythme cardiaque peut devenir anormal.

La personne peut se déshydrater et avoir tendance à s’évanouir.

Les taux de potassium et de sodium dans le sang peuvent diminuer.

Les vomissements, la prise de laxatifs et de diurétiques peuvent aggraver la situation. Un décès soudain, probablement lié à des troubles du rythme cardiaque, peut survenir.