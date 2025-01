Une infection de l’espace sous-maxillaire est une infection bactérienne des tissus inférieurs de la bouche.

L’infection de l’espace sous-maxillaire peut provoquer une douleur et une sensibilité sous la langue et/ou sous la mâchoire, ainsi qu’un gonflement pouvant obstruer les voies respiratoires

Les médecins peuvent généralement diagnostiquer l’infection de l’espace sous-maxillaire en examinant la bouche, mais une tomodensitométrie est parfois nécessaire.

Les médecins insèrent une sonde d’intubation pour maintenir les voies respiratoires ouvertes et administrent des antibiotiques.

Les bactéries peuvent se propager d’une dent infectée de la mâchoire inférieure jusqu’au tissu situé sous et autour de la langue. Les personnes ayant une mauvaise hygiène bucco-dentaire et les personnes qui ont eu une dent arrachée ou une fracture de la mâchoire courent un plus grand risque. L’infection cause un gonflement qui peut obstruer les voies aériennes causant des difficultés respiratoires et parfois la mort.

Angine de Ludwig Image Photo fournie par le Dr Clarence T. Sasaki.

Symptômes de l’infection de l’espace sous-maxillaire Les personnes qui ont une infection de l’espace sous-maxillaire présentent des douleurs et une sensibilité sous la langue et/ou sous la mâchoire. La douleur est pire si l’on ouvre la bouche ou si l’on déglutit. La fièvre et les rhumes sont courants. Plus tard, le gonflement s’aggrave, ce qui peut provoquer une salivation, et la personne peut émettre un son (par exemple, cri aigu ou halètement) lorsqu’elle inspire (ce que l’on appelle stridor). En cas de gonflement, l’obstruction des voies aériennes et la mort peuvent survenir en quelques heures.

Diagnostic de l’infection de l’espace sous-maxillaire Examen clinique

Parfois, tomodensitométrie Les médecins peuvent généralement diagnostiquer l’infection de l’espace sous-maxillaire en examinant la bouche. Si l’examen n’est pas évident, une tomodensitométrie (TDM) est effectuée. Toutefois, si un blocage des voies respiratoires semble se développer ou risque de se produire sous peu, le traitement est mis en place rapidement et la tomodensitométrie est reportée.