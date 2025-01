Stupeur et coma

Examen clinique

Examen neurologique

Analyses médicales et examens d’imagerie

Les médecins peuvent dire que la conscience est altérée à partir d’une observation et d’un examen. Les médecins essayent d’identifier les parties du cerveau qui sont altérées et la cause de l’altération, car le traitement est différent et parce que l’altération peut progresser, induisant un coma ou la mort cérébrale.

Une stupeur est diagnostiquée lorsque des tentatives répétées et vigoureuses réveillent la personne seulement de façon brève. Le coma est diagnostiqué lorsque la personne ne peut pas être réveillée du tout et que les yeux restent fermés.

Une personne qui devient stuporeuse ou comateuse doit immédiatement être hospitalisée, car cet état peut être dû à une maladie mortelle. Les professionnels de santé essayent d’identifier la cause et en même temps apportent les soins médicaux d’urgence. Par exemple, un examen rapide est réalisé pour estimer le taux de sucre dans le sang. Un taux de sucre sanguin faible (qui peut rapidement et irréversiblement léser le cerveau) peut être immédiatement traité.

Une personne dans un état de stupeur ou de coma ne peut pas communiquer. En général, le médecin vérifie si la personne porte un bracelet ou un collier d’identification d’alerte médicale, pouvant suggérer la cause. Le médecin peut vérifier le portefeuille, le porte-monnaie ou les poches de la personne à la recherche d’une identification médicale (comme une carte d’identification hospitalière et une liste des médicaments que la personne prend), ce qui pourrait également contribuer à identifier la cause. Ainsi, les personnes présentant un trouble qui augmente le risque de stupeur ou de coma (de type diabète ou trouble convulsif) doivent porter un dispositif d’identification médicale, sous une forme quelconque.

Le médecin demande à tout témoin de la modification de conscience les circonstances dans lesquelles cela s’est produit et si la personne a eu d’autres symptômes. Par exemple, si les membres de la personne se sont contractés de manière répétée lorsque la conscience a été affectée, la cause était peut-être une crise convulsive. Le médecin parle également avec les membres de la famille et les amis, qui doivent de façon honnête délivrer au personnel médical d’urgence ou au médecin toutes les informations sur la personne, comprenant ce qui suit :

Si la personne consomme des médicaments, des drogues illicites, de l’alcool, ou d’autres substances toxiques et lesquelles sont utilisées

Si la personne a été blessée avant le changement de conscience

Quand et comment le problème est apparu

Si la personne a contracté des infections quelconques, d’autres troubles (comme diabète, hypertension artérielle, convulsions ou trouble de la thyroïde, des reins ou du foie) ou d’autres symptômes (comme des céphalées ou des vomissements)

Si dernièrement l’état de la personne semblait normal

Si la personne avait mangé des aliments inhabituels ou avait voyagé

Si elles ont des indices sur la possible cause (par exemple si la personne a été récemment dépressive ou a parlé de suicide)

Ces informations peuvent aider les médecins à identifier les causes possibles et les aider à évaluer dans quelle mesure la personne est à même de se rétablir. Il serait impossible d’identifier ces causes, aussi multiples soient-elles, même par le biais d’examens complémentaires approfondis, si ces informations n’étaient pas disponibles. Par exemple, si les personnes ont consommé des aliments inhabituels, la cause peut être une toxine (comme celle que l’on retrouve dans les champignons vénéneux). Si les personnes ont récemment voyagé, la cause peut être une infection courante dans la région visitée. Si l’on a retrouvé des piluliers vides ou des accessoires de consommation de drogue illicite près de la personne, la cause peut être un surdosage de substance. En cas d’ingestion d’un médicament, d’une drogue illicite, ou d’une substance toxique, les membres de la famille ou les amis doivent, si possible, rapporter au médecin un échantillon ou la boîte de la substance ingérée.

Le saviez-vous ?

Les informations fournies par la famille et les amis sont en général très utiles et sont plus susceptibles de conduire à un diagnostic correct qu’un examen ou test. Par exemple, aucun test ne peut écarter toute éventuelle surdose de substance.

Examen clinique La température corporelle est vérifiée. Une température corporelle anormalement élevée peut indiquer une infection, un coup de chaleur ou un surdosage d’une substance qui stimule l’organisme (comme la cocaïne ou les amphétamines). Une température anormalement basse peut être le signe d’une exposition prolongée au froid, d’une insuffisance thyroïdienne, d’une intoxication alcoolique, d’un surdosage de sédatifs ou, chez les adultes âgés, d’une infection. Les médecins examinent la tête, le visage et la peau à la recherche d’indices de la cause, comme : Des yeux au beurre noir, coupures, contusions ou fuite de liquide céphalorachidien (le liquide qui entoure le cerveau) par le nez ou les oreilles évoquent une blessure à la tête.

Des marques d’aiguilles suggèrent une overdose de substance, comme l’héroïne.

Une fièvre accompagnée d’une éruption cutanée évoque souvent une infection, comme une septicémie (réaction systémique grave à une infection de la circulation sanguine) ou une infection cérébrale.

Certaines odeurs (haleine) évoquent une acidocétose diabétique ou la consommation d’un poison ou de grandes quantités d’alcool.

Si la personne s’est mordue la langue, des convulsions peuvent en être la cause.

Examen neurologique Un examen neurologique minutieux est réalisé. Cet examen aide les médecins à déterminer Le degré de sévérité de l’altération de l’état de conscience

Si le tronc cérébral fonctionne normalement

Quelle partie du cerveau est endommagée

Quelle pourrait être la cause Si les personnes sont inconscientes, les médecins essayent de les réveiller en premier lieu en parlant, puis en touchant leurs membres, leur thorax ou leur dos. Si ces mesures ne fonctionnent pas, les médecins utilisent des stimuli qui provoquent une gêne ou une douleur, comme une pression sur un lit unguéal ou un pincement. Si les personnes ouvrent les yeux ou font des grimaces lors du stimulus douloureux ou si elles le rejettent avec détermination, la conscience n’est pas gravement lésée. Si les personnes peuvent émettre des sons, les hémisphères cérébraux sont dans une certaine mesure fonctionnels. Si les personnes peuvent ouvrir les yeux, certaines parties du tronc cérébral sont probablement fonctionnelles. Les médecins utilisent parfois un système d’évaluation standardisé, tel que l’échelle de coma de Glasgow, pour surveiller les modifications du niveau de conscience d’une personne. Cette échelle attribue des points en fonction des réponses à des stimuli. Les mouvements des yeux, la parole et les mouvements sont évalués. Cette échelle est une mesure relativement fiable et objective du degré d’absence de réaction des personnes. Une respiration anormale peut donner des indices sur les parties du cerveau qui dysfonctionnent. La vérification des réponses à une stimulation douloureuse peut aider à déterminer les parties du cerveau et de la moelle épinière qui dysfonctionnent. En cas de coma, l’utilisation de stimuli douloureux peut déclencher des positions corporelles inhabituelles. Par exemple, la tête peut être inclinée vers l’arrière avec les bras et les jambes tendus (rigidité de décérébration). Les bras peuvent être fléchis et les deux jambes étendues (rigidité de décortication). Cet examen permet d’identifier la zone du cerveau qui ne fonctionne pas normalement. Une mollesse de tout le corps et une absence de mouvement en réponse à la douleur constituent la pire réponse possible. Elles indiquent un dysfonctionnement sévère du système nerveux central (cerveau et moelle épinière). Toutefois, si le tonus musculaire et les mouvements reviennent, la cause peut être une cause réversible (par ex., surdosage de sédatifs). Les réflexes automatiques dans des parties spécifiques du corps sont contrôlés au moyen de manœuvres, comme la percussion d’articulations à l’aide d’un marteau à réflexes. Les médecins recherchent des différences d’intensité des réflexes dans différentes parties du corps. Ces informations les aident parfois à identifier les zones du cerveau qui ne fonctionnent pas normalement. Tous les réflexes automatiques sont normaux si l’absence de réaction est causée par un trouble de santé mentale n’altérant pas l’état de conscience. Les yeux donnent également d’importants indices sur le fonctionnement du tronc cérébral et sur ce qui peut altérer la conscience. Les médecins testent la position des pupilles, leur taille, leur réaction à une lumière vive, leur capacité à suivre un objet en mouvement (chez les personnes alertes et éveillées), ainsi que l’aspect de la rétine. Normalement, les pupilles s’agrandissent (se dilatent) lorsque la lumière est faible et se rétrécissent (se rétractent) lorsqu’une lumière vive est dirigée dessus. Cependant, les pupilles peuvent ne pas répondre normalement à la lumière chez les personnes dans le coma. La manière dont les pupilles réagissent à la lumière ou le fait qu’elles réagissent ou non aident les médecins à déterminer la cause du coma. Afin d’évaluer précisément la personne, les médecins doivent savoir si elle prend un médicament contre le glaucome, ce qui pourrait affecter la taille de la pupille. En général, les médecins doivent également savoir si les pupilles de la personne sont normalement de taille différente. Les médecins examinent également l’intérieur de l’œil avec un ophtalmoscope à la recherche de signes d’augmentation de la pression intracrânienne. Si les résultats suggèrent que la pression intracrânienne est élevée, les médecins réalisent des examens d’imagerie immédiatement à la recherche d’un gonflement, d’un saignement, d’une anomalie structurelle qui bloque la circulation du liquide céphalorachidien ou d’une masse dans le cerveau (comme une tumeur, une accumulation de sang ou un abcès). Si les résultats des examens d’imagerie indiquent une pression accrue, les médecins peuvent percer un petit trou dans le crâne et introduire un dispositif dans l’un des espaces remplis de liquide (ventricules) dans le cerveau. Ce dispositif est utilisé pour réduire la pression et la surveiller pendant le traitement. La réponse de la personne à certaines manœuvres peut aider les médecins à déterminer si le tronc cérébral fonctionne normalement : Faire pivoter la tête et observer les mouvements oculaires.

Si la personne est inconsciente, faire couler doucement de l’eau glacée dans une oreille, puis dans l’autre oreille et observer les mouvements oculaires (appelé épreuve calorique) L’épreuve calorique est uniquement effectuée si les personnes sont inconscientes et si les médecins ne peuvent pas contrôler les mouvements oculaires d’une autre manière. Si les personnes sont conscientes, verser de l’eau glacée dans leur oreille peut provoquer des vertiges, nausées et vomissements sévères.

Analyses de laboratoire Ces analyses apportent d’autres renseignements sur les causes possibles de stupeur ou de coma. On mesure les taux sanguins de substances comme le glucose, les électrolytes (par ex., sodium), l’alcool, l’oxygène, les minéraux (par ex., magnésium) et le dioxyde de carbone. Des taux élevés de dioxyde de carbone peuvent indiquer un trouble respiratoire de la personne et la nécessité d’une ventilation mécanique. On mesure aussi le nombre de globules rouges (érythrocytes) et de globules blancs (leucocytes). Des examens sanguins sont réalisés pour vérifier le fonctionnement du foie et des reins. Les urines sont analysées pour savoir si des substances toxiques fréquemment utilisées ou suspectées y sont présentes. Des échantillons d’urine et de sang peuvent être envoyés à un laboratoire pour être mis en culture (culture des micro-organismes éventuellement présents) à la recherche d’infections. Les médecins mesurent le taux d’oxygène dans le sang avec un capteur placé sur un doigt (appelé oxymétrie de pouls). Ils mesurent également les taux d’oxygène, de gaz carbonique et parfois les autres gaz dans un échantillon de sang prélevé depuis une artère (gazométrie artérielle). Ces tests sont réalisés pour rechercher des troubles cardiaques et pulmonaires. D’autres analyses de laboratoire peuvent être effectuées, suivant les causes de coma suspectées par les médecins.