Examens ophtalmologiques

Un ophtalmoscope direct est un appareil à la main qui ressemble à une petite lampe électrique munie de loupes. Avec un ophtalmoscope, les médecins diffusent une lumière dans l’œil pour examiner la cornée, le cristallin, l’humeur vitrée (la substance gélatineuse qui remplit la partie postérieure de l’œil), la rétine, le nerf optique et les artères et veines rétiniennes (voir Structure et fonction des yeux). Pendant l’examen, la personne doit regarder droit devant elle, car le faisceau lumineux est dirigé sur son œil. Un collyre est souvent utilisé pour dilater la pupille et permettre au médecin de mieux voir le fond de l’œil.

L’ophtalmoscopie n’est pas douloureuse, mais si un collyre est employé pour dilater la pupille, la personne a une vision floue et une sensibilité accrue à la lumière pendant quelques heures.

Qu’est-ce qu’un ophtalmoscope ?

L’ophtalmoscopie fait partie intégrante de l’examen ophtalmologique de routine. Elle peut révéler des anomalies morphologiques de la rétine dues non seulement à une maladie des yeux, mais aussi à des maladies qui touchent d’autres parties de l’organisme. Par exemple, il est utilisé pour

Détecter les anomalies survenant dans les vaisseaux sanguins de la rétine, observées chez les personnes qui souffrent d’hypertension artérielle, d’artériosclérose et de diabète sucré

Diagnostiquer une élévation de la pression intracérébrale, qui provoque un gonflement du disque optique normalement concave (œdème papillaire).

Les tumeurs sur la rétine peuvent se voir à l’aide d’un ophtalmoscope. La dégénérescence maculaire peut aussi être diagnostiquée à l’aide d’un ophtalmoscope.

Les ophtalmologistes et les optométristes utilisent également un instrument appelé ophtalmoscope indirect. Au cours d’une ophtalmoscopie indirecte, un dispositif binoculaire est posé sur la tête de l’ophtalmologiste et une lentille portable est placée face à l’œil de la personne de façon à focaliser l’image dans l’œil. Cette méthode permet une visualisation en trois dimensions de la rétine, et donc un diagnostic plus précis de certaines maladies comme le décollement de la rétine. Elle permet également d’utiliser une source lumineuse plus intense, ce qui est particulièrement utile en cas d’opacité de l’intérieur de l’œil, par exemple en cas de cataracte. L’ophtalmoscopie indirecte offre, de plus, un champ visuel plus large par rapport à l’ophtalmoscopie directe, ce qui permet d’observer une plus grande superficie de la rétine.