La marijuana déprime l’activité cérébrale, ce qui entraîne un état de rêve dans lequel les idées semblent déconnectées et incontrôlables. Elle est légèrement psychédélique, déformant et enrichissant la notion du temps, des couleurs et de l’espace. Les couleurs semblent plus intenses, les bruits peuvent paraître plus forts. La sensation d’euphorie et de détente est appelée « high » ou planer.

La marijuana soulage en général l’anxiété et donne un sentiment de bien-être. Le sentiment d’exaltation, d’excitation et de joie intérieure (« high ») paraît être corrélé à la situation de prise de la drogue selon que les personnes sont seules ou en groupe, et selon l’humeur ambiante.

La coordination, le temps de réaction, la perception de la profondeur et la concentration peuvent être altérés pendant les 24 heures suivant la consommation de marijuana, c’est la raison pour laquelle il peut être dangereux de conduire ou de piloter des engins pendant cette période. Les autres effets incluent une augmentation de la fréquence cardiaque, les yeux injectés de sang, une augmentation de l’appétit et une sécheresse buccale. Ces effets durent généralement quatre à six heures après l’inhalation.

Certains consommateurs, en particulier ceux n’ayant jamais utilisé de marijuana auparavant, ressentent de l’anxiété ou se sentent paniqués ou paranoïaques. La marijuana peut aggraver ou déclencher une psychose (perte de contact avec la réalité) chez les personnes atteintes de schizophrénie.