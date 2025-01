Nausées et vomissements chez l’adulte

La nécessité d’examens complémentaires dépend des observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique, notamment de la présence de signes avant-coureurs et de l’évocation éventuelle d’un trouble particulier (voir le tableau Quelques causes et caractéristiques des nausées et vomissements).

Les tests possibles comprennent :

Test de grossesse

Analyses de sang et d’urine

En général, les jeunes filles et les femmes en âge de procréer doivent subir un test de grossesse.

Les adultes et adolescents en bonne santé par ailleurs et ne présentant que quelques épisodes de vomissements (avec ou sans diarrhées) et aucun autre symptôme n’ont généralement pas besoin d’examens complémentaires.

Les patients dont les vomissements sont sévères ou durent depuis plus d’un jour ou qui présentent des signes de déshydratation doivent subir des analyses de sang (notamment une évaluation des taux électrolytiques et parfois, des tests hépatiques) et d’urine.