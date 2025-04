Scintigraphies du tube digestif

Lewis Katz School of Medicine at Temple University

Les scanners nucléaires sont des examens qui impliquent l’utilisation de produits radioactifs sans danger (voir Scintigraphie radio-isotopique). Les produits radioactifs sont ingérés avec un repas ou une boisson, ou encore administrés dans une veine (voie intraveineuse). La faible quantité de rayonnement émise par ces produits est utilisée pour produire des images des structures internes.

Après avoir placé les produits dans l’organisme, le médecin utilise un scanner ou une caméra spécifique sensible aux rayonnements, appelé(e) une caméra gamma, pour montrer où sont localisés les produits dans le corps. Différents types de scanners et de produits nucléaires sont utilisés en fonction de l’objet de l’examen et de la partie du corps concernée par l’examen d’imagerie.

Étude de la vidange gastrique Un scanner de vidange gastrique est réalisé pour déterminer la vitesse de la vidange gastrique. Les personnes dont l’estomac se vidange lentement présentent un trouble appelé gastroparésie, qui peut provoquer des symptômes comme nausées, vomissements ou un sentiment de satiété après avoir pris un petit repas. Pour ce scanner, le patient prend une boisson ou un repas qui contient une faible quantité de produit radioactif. Les médecins utilisent ensuite une caméra gamma pour observer la vitesse de passage du produit dans l’estomac. Comme cet examen ne permet pas de dire si une obstruction ou une gastroparésie est la cause du retard de la vidange gastrique, des examens complémentaires sont réalisés si la vidange gastrique est retardée. Ce scanner peut aussi aider les médecins à suivre la façon dont les personnes répondent aux médicaments prokinétiques. Ces médicaments, comme le métoclopramide et l’érythromycine, stimulent les mouvements du contenu à travers l’estomac et les intestins. Les résultats de la scintigraphie peuvent être affectés si la personne prend des opioïdes pour soulager la douleur ou prend d’autres médicaments qui modifient la progression du contenu de l’estomac. Dans des centres spécialisés, il est possible d’effectuer d’autres examens pour déterminer le temps qu’il faut pour que les aliments traversent l’intestin grêle et parcourent l’ensemble du système digestif. L’examen de l’intestin grêle dure 2 jours et l’examen de l’ensemble du système digestif a lieu sur une période de 4 jours. Ces examens sont utiles lorsque le médecin soupçonne un trouble de la motilité du tube digestif, comme une constipation sévère.

Scintigraphie aux hématies marquées Une scintigraphie aux hématies marquées est parfois réalisée pour déterminer la localisation du saignement dans le tube digestif. Pour cet examen, le produit radioactif est fixé aux globules rouges ou à un autre produit injecté dans la circulation sanguine. La caméra gamma peut mettre en évidence la partie du tube digestif dans laquelle les cellules marquées par la substance radioactive fuient en dehors de l’intestin, ce qui suggère l’emplacement du saignement. Cette scintigraphie est principalement utile pour les personnes qui présentent un saignement digestif abondant et qui ne sont pas de bons candidats pour l’endoscopie, ou en cas de saignement dont la source n’a pas été trouvée avec d’autres examens diagnostiques. La scintigraphie ne fonctionne efficacement que lorsqu’il y a un saignement actif. Elle ne permet pas de localiser le saignement s’il s’est arrêté.