Les médecins posent d’abord des questions sur les symptômes et les antécédents médicaux de la personne. Le médecin réalise ensuite un examen clinique. Les observations faites par les médecins pendant le relevé des antécédents et l’examen clinique les aiguillent souvent sur la cause des saignements GI et les examens complémentaires à réaliser le cas échéant (voir tableau Quelques causes et caractéristiques de saignement gastro-intestinal).

Les antécédents cherchent avant tout à déterminer la provenance exacte du saignement, son débit et sa cause. Les médecins doivent connaître la quantité de sang perdue (par exemple, l’équivalent de quelques cuillères à café ou plusieurs caillots) ainsi que la fréquence des saignements. On demande aux personnes présentant une hématémèse si du sang était présent dès le premier vomissement ou seulement après quelques vomissements exempts de sang.

Les médecins demandent aux patients concernés par des saignements rectaux si ceux-ci étaient constitués de sang pur, s’ils étaient mélangés à des selles, du pus ou du mucus, ou si du sang recouvrait simplement les selles. On demande aux patients qui ont des diarrhées sanglantes s’ils ont récemment voyagé ou s’ils ont été autrement exposés à d’autres agents pouvant provoquer des troubles digestifs (par exemple, infections bactériennes).

Les médecins demandent ensuite aux patients s’ils présentent des symptômes de gêne abdominale, de perte de poids, s’ils saignent facilement, ont des ecchymoses ou des symptômes d’anémie (comme faiblesse, épuisement rapide [fatigabilité] et étourdissement).

Les médecins doivent être informés de tout saignement actuel ou antérieur des voies digestives et des résultats de toute coloscopie (examen de l’ensemble du côlon, du rectum et de l’anus au moyen d’une sonde d’observation souple) effectuée par le passé. Les personnes doivent indiquer aux médecins si elles sont atteintes d’une maladie inflammatoire chronique de l’intestin, des tendances au saignement ou une maladie hépatique, et si elles utilisent des médicaments qui augmentent le risque de saignement (comme l’aspirine, les AINS, ou les anticoagulants) ou des substances susceptibles de provoquer une maladie hépatique chronique (comme l’alcool).

L’examen clinique se concentre sur les signes vitaux du patient (notamment le pouls, la fréquence respiratoire, la tension artérielle et la température) et sur d’autres indicateurs de choc ou de diminution du volume de sang circulant (hypovolémie, accélération du rythme cardiaque, respiration rapide, pâleur, transpiration, faible production d’urine et confusion) et d’anémie.

Les médecins regardent également si la peau présente de petites tâches violacées (pétéchies) et des traces d’ecchymoses, qui sont des signes de troubles hémorragiques. Les médecins recherchent par ailleurs des signes de maladie hépatique chronique (comme des angiomes stellaires, la présence de liquide dans la cavité abdominale [ascite] et des paumes rouges) et d’hypertension portale (comme l’augmentation du volume de la rate et la dilatation des veines de la paroi abdominale).

Les médecins effectuent un toucher rectal pour identifier la couleur des selles, déceler d’éventuelles tumeurs et fissures. Les médecins examinent également l’anus à la recherche d’hémorroïdes.